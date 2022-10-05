Жителя Томска осудят по обвинению в убийстве | 360°

Общество 05 октября 2022, 23:23 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Томска осудят по обвинению в убийстве

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В Томске скамья подсудимых ждет 64-летнего местного жителя, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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Следствие предполагает, что пьяный пенсионер прирезал своего знакомого, а затем отправился спать. После задержания он сознался в содеянном. Уголовное дело в его отношении передано в суд.

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