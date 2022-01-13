Жителя Тольятти обвинили в совращении сына и завели на него более ста уголовных дел

В Тольятти на местного жителя завели более ста уголовных дел в связи с совращением несовершеннолетнего сына и детей друзей. Пострадавшие заявили, что 56-летний мужчина заставлял их трогать за его интимные места. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Информация вскрылась после того, как одна из девочек показала своей матери интимную переписку с мужчиной. Женщина написала заявление в полицию, а позже обо всем рассказал и сын самого подозреваемого. Мужчина угрожал убить его мать, если тот рассказал бы о домогательствах, написал Life.

Правоохранители выяснили, что с 2017 по 2020 год обвиняемый приставал к детям более ста раз. Сейчас он заключен под стражу. Его жена с ребенком переехали в другое место. Все уголовные дела заведены по статье «Насильственные действия сексуального характера».