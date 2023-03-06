Общество 06 марта 2023, 18:42 Жителя Тюменской области осудили за три преступления, которые он совершил за один день

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В Тюменской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

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В августе прошлого года пьяный обвиняемый напал на мужчину и пригрозил своей землячке убийством, выстрелив в нее из травматического пистолета. Кроме того, он ездил на мотоцикле по улицам одной из областных деревень, будучи нетрезв. Следующие два с половиной года он проведет в колонии строгого режима.