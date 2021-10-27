Жителя Тюменской области осудили за стрельбу в кафе

В Тюменской области перед судом предстал местный житель, который устроил стрельбу минувшим летом. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

В июле этого года подсудимый встретился со знакомыми в кафе и рассказал им о покупке ружья. Они не поверили ему. Это разозлило мужчину. Он сходил домой за оружием, вернулся в кафе и пару раз выстрелил в крышу веранды. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.