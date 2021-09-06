Жителя Тюмени осудят за стрельбу в кафе

В Тюмени перед судом предстанет местный житель, который в июле открыл стрельбу в летнем кафе. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным информагентства, 32-летний мужчина повздорил со своим знакомым о покупке им охотничьего карабина. Он поехал к себе домой за оружием и привез его в кафе для демонстрации. В какой-то момент тюменец перезарядил оружие и в присутствии других других людей выстрелил два раза в крышу веранды кафе. Испугавшиеся посетители ушли из заведения. Мужчине грозит либо штраф, либо принудительные работы.