Общество 11 апреля 2023, 19:05 Жителя Тюмени обвинили в убийстве собственного ребенка

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В Тюмени перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве родного ребенка. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По данным информагентства, убийство произошло осенью прошлого года. Следствие предполагает, что пьяный обвиняемый избил супругу, а потом напал на четырехмесячного ребенка. Младенец получил смертельные травмы и скончался. Отмечается, что мужчина признал свою вину.