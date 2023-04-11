11 апреля 2023, 19:05
Жителя Тюмени обвинили в убийстве собственного ребенка
В Тюмени перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве родного ребенка. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы региона.
По данным информагентства, убийство произошло осенью прошлого года. Следствие предполагает, что пьяный обвиняемый избил супругу, а потом напал на четырехмесячного ребенка. Младенец получил смертельные травмы и скончался. Отмечается, что мужчина признал свою вину.
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