Жителя Свердловской области осудят за убийство жены
В Свердловской области на скамье подсудимых оказался 37-житель Первоуральска, которого обвинили в убийстве супруги. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, весной прошлого года мужчина прирезал свою жену у здания мирового суда, а затем напал на судебного пристава с ножом. По словам подсудимого, супруга ему изменяла. Отмечается, что до убийства он несколько раз избивал женщину. Кроме того, он повредил ее авто, порезав колеса и побив капот, двери и стекла.