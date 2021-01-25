Жителя Свердловской области осудят за убийство жены

По данным информагентства, весной прошлого года мужчина прирезал свою жену у здания мирового суда, а затем напал на судебного пристава с ножом. По словам подсудимого, супруга ему изменяла. Отмечается, что до убийства он несколько раз избивал женщину. Кроме того, он повредил ее авто, порезав колеса и побив капот, двери и стекла.