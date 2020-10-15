Жителя Свердловской области осудят за шутку с муляжом гранаты

По данным издания, в августе этого года молодой человек положил на капот машины предмет, визуально похожий на гранату Ф-1. На место приехали правоохранители и взрывотехники. Выяснилось, что это был учебно-имитационный снаряд, очень похожий на гранату. Подозреваемого задержали.

«Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством и мошенничество», — уточнили в пресс-службе ведомства.