Жителя Свердловской области осудят за шутку с муляжом гранаты
В Свердловской области перед судом предстанет житель Серова, который оставил на капоте машины муляж гранаты, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, в августе этого года молодой человек положил на капот машины предмет, визуально похожий на гранату Ф-1. На место приехали правоохранители и взрывотехники. Выяснилось, что это был учебно-имитационный снаряд, очень похожий на гранату. Подозреваемого задержали.
«Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством и мошенничество», — уточнили в пресс-службе ведомства.