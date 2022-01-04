Жителя Сургута задержали после нападения на подростка в лифте

Правоохранители задержали в Сургуте мужчину, который напал на 15-летнюю девушку. Подозреваемый попытался изнасиловать подростка, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей „Покушение на изнасилование несовершеннолетней“» — заявили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (ХМАО).

Следователи выяснили, что на 15-летнюю девушку напали поздно вечером 2 января. Мужчина попытался изнасиловать свою жертву в лифте одного из жилых домов. Девушке удалось убежать, поэтому нападавший не довел свои действия до конца.

«Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — утончили в пресс-службе ведомства.

Как ранее написало Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после нападения девушке удалось позвать на помощь отца. Между мужчинами завязалась драка на лестничной площадке.

Сейчас правоохранители решают вопрос о заключении 27-летнего задержанного под стражу.