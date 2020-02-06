Жителя Сургута избили на глазах у сына-инвалида. Мальчику понадобился психолог

Спор из-за парковочного места закончился дракой во дворе дома на бульваре Писателей в Сургуте. Местный житель избил многодетного соседа за то, что тот занял удобное место. Сделал он это на глазах у сына пострадавшего. У мальчика особенности развития. Как рассказал «360» его отец Павел, ребенку после увиденного понадобилась психологическая помощь.

Нападение сняла камера наблюдения около подъезда. Видео с места событий публикует «360».

На кадрах видно, как отец и сын вместе с соседом выходят из подъезда. Павел ведет сына за руку. Сосед что-то говорит многодетному отцу, а когда тот спускается с лестницы, то бьет его кулаком в лицо. Павел отпускает руку мальчика, а сосед подходит и наносит еще один удар. После видно, как разъяренный мужчина начинает ногами добивать лежащего.

Сам пострадавший Павел в беседе с «360» пояснил, что в тот день он, как обычно, хотел отвести сына в специальную школу. Когда он с ребенком выходил из подъезда, сзади подошел сосед, который потребовал, чтобы его место для парковки во дворе не занимали.

«Я ему сказал, что во дворе парковка для всех. После этого он ударил меня один раз, потом второй, от которого я упал. Все это происходило на глазах у ребенка», — рассказал Павел. Он пояснил, что сосед мог спокойно отвести его в сторону, а не выяснять отношения на глазах у сына. В тот день мальчик в школу не пошел.

«Сын после увиденного замкнулся, заперся в туалете на несколько часов. <…> На следующий день мы обратились к психологу, а меня увезли в травматологию на обследование», — пояснил Павел.

По его словам, до этого момента свою машину на место соседа он не ставил. Но несколько раз делал хулигану замечание, чтобы он не парковался поперек, занимая сразу два места. Он не исключил, что именно это и задело соседа.

После обследования у травматолога Павел написал заявление в полицию. В сургутском главке МВД «360» сообщили, что начали проверку, по ее итогам они примут решение о возбуждении уголовного дела.