Жителя Ставрополья, присягнувшего ИГ*, ожидают 11 лет колонии

Заседание состоялось в Северо-Кавказском окружном военном суду 3 сентября. Маматханова приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

По версии следствия, 31 января текущего года Маматханов записал на мобильный телефон видео, на котором принял присягу руководителю ИГ* и подтвердил вступление в организацию. Затем он отправил видео через мобильное приложение неизвестному, который должен был предать его руководителю ИГ*, сообщил сайт «Аргументы и факты».

* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.