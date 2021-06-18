Жителя Сочи не пустили в здание горгаза в шортах и попросили надеть штаны

Мужчину в Сочи отказались пускать в здание горгаза в шортах. Охранник на входе протянул ему чьи-то брюки, чтобы он их надел. Об этом сообщило издание «Подъем».

Житель Сочи пришел в горгаз для оформления документов. Но его отказались пропускать внутрь из-за «неподобающего» внешнего вида. Причина была в том, что мужчина пришел в шортах, что для курортного города вполне адекватно. Но охранник сослался на некий внутренний регламент, согласно которому посетители должны быть в «приличной одежде». И протянул ему брюки, чтобы он их надел.

Посетитель решил снять все происходящее на видео и выложил в социальной сети.

«Непонятно что человеку вообще приходится надевать, чтобы пройти в горгаз», — сказал мужчина.

В «Сочигоргазе» объяснили, что такой дресс-код является «вопросом культуры».

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