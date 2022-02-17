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    17 февраля 2022, 15:51

    Жителя Севастополя задержали по подозрению в экстремизме

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего уроженца Севастополя, который подозревается в призывах к экстремизму. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу крымского УФСБ.

    По сведениям правоохранителей, молодой человек распространял через интернет призывы к экстремизму и разжиганию межнациональных конфликтов.

    По данному преступлению злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.