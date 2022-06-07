Жителя Севастополя осудят за незаконную ловлю рыбы и крабов на мысе Айя

В Крыму вынесут наказание 47-летнему жителю Севастополя, который незаконно вылавливал рыбу и крабов на мысе Айя в 2020-м году. Об этом написал сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

«Находясь на водоохранной территории заповедника „Мыс Айя“ без соответствующих документов, используя запрещенное колющее орудие типа „острога“, [злоумышленник] занимался ловлей рыбы и добычей крабов в период их нереста», — говорится в сообщении ведомства.

Своими действиями браконьер нанес ущерб государству на сумму около 27 тысяч рублей, выловив шесть экземпляров рыб, а также 19 экземпляров краснокнижного каменного краба.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.