Жителя Севастополя осудят за изнасилование детей
В Севастополе перед судом предстанет 30-летний мужчина, который надругался над двумя девочками. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, в прошлом году у мужчины неоднократно гостила его знакомая вместе с пятилетней дочкой.
«В этот период мужчина совершал в отношении ребенка, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, насильственные действия сексуального характера, в том числе с применением фотокамеры телефона», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Женщина обратилась за помощью к правоохранителям после того, как дочь рассказала ей о случившемся. Выяснилось, что она была не единственным ребенком, над которым надругался педофил. Ранее его жертвой стала 10-летняя дочь другой знакомой.