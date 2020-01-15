    15 января 2020, 14:53

    Жителя Севастополя осудят за изнасилование детей

    Артур Блянихов

    В Севастополе перед судом предстанет 30-летний мужчина, который надругался над двумя девочками. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

    По данным издания, в прошлом году у мужчины неоднократно гостила его знакомая вместе с пятилетней дочкой.

    «В этот период мужчина совершал в отношении ребенка, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, насильственные действия сексуального характера, в том числе с применением фотокамеры телефона», — пояснили в пресс-службе ведомства.

    Женщина обратилась за помощью к правоохранителям после того, как дочь рассказала ей о случившемся. Выяснилось, что она была не единственным ребенком, над которым надругался педофил. Ранее его жертвой стала 10-летняя дочь другой знакомой.