Жителя Севастополя осудят за изнасилование детей

По данным издания, в прошлом году у мужчины неоднократно гостила его знакомая вместе с пятилетней дочкой.

«В этот период мужчина совершал в отношении ребенка, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, насильственные действия сексуального характера, в том числе с применением фотокамеры телефона», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям после того, как дочь рассказала ей о случившемся. Выяснилось, что она была не единственным ребенком, над которым надругался педофил. Ранее его жертвой стала 10-летняя дочь другой знакомой.