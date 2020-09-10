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    10 сентября 2020, 18:51

    Жителя Севастополя осудили за призыв к экстремизму

    Артур Блянихов

    В Севастополе перед судом предстал 41-летний мужчина, который в соцсетях призывал к экстремизму. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

    По данным издания, материалы и комментарии мужчины в соцсетях несли националистический характер и содержали в себе призывы к экстремизму.

    «А также признаки возбуждения ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по национальному признаку», — добавили в пресс-службе.

    Севастопольца приговорили к одному году условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

    Новости SMI.FM