Жителя Севастополя осудили за призыв к экстремизму
В Севастополе перед судом предстал 41-летний мужчина, который в соцсетях призывал к экстремизму. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным издания, материалы и комментарии мужчины в соцсетях несли националистический характер и содержали в себе призывы к экстремизму.
«А также признаки возбуждения ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по национальному признаку», — добавили в пресс-службе.
Севастопольца приговорили к одному году условно с испытательным сроком в шесть месяцев.