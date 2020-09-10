Жителя Севастополя осудили за призыв к экстремизму

По данным издания, материалы и комментарии мужчины в соцсетях несли националистический характер и содержали в себе призывы к экстремизму.

«А также признаки возбуждения ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по национальному признаку», — добавили в пресс-службе.

Севастопольца приговорили к одному году условно с испытательным сроком в шесть месяцев.