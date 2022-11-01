Жителя Саратовской области осудят по обвинению в двойном убийстве | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:12 Жителя Саратовской области осудят по обвинению в двойном убийстве

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В Саратовской области перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в убийстве двух человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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Следствие предполагает, что мужчина во время ссоры со своими родителями избил их и задушил. Потом с помощью ножовки он расчленил тела и спрятал их на балконе, упаковав в пластиковые пакеты. Родственники погибших обратились за помощью к правоохранителям, которые провели обыск в квартире и нашли трупы.