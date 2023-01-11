Общество 11 января 2023, 13:30 Жителя Саратовской области осудили за пьяную езду

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В Саратовской области полицейские задержали мужчину, который сел за руль в нетрезвом виде. Мужчина нарушил ПДД не в первый раз, сообщило «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу Балашовского районного суда.

Недалеко от села Родничок полицейский остановил водителя KIA Cerato Forte и попросил его пройти освидетельствование на алкотестере, однако мужчина отказался, написало ИА Nation News.

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Мужчину доставили в полицейский участок. Ранее он привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Нарушителю ПДД присудили 100 часов исправительных работ, а также запретили садиться за руль в течение двух лет.

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