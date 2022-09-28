Жителя Самары осудили за убийство | 360°

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Жителя Самары осудили за убийство

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В Самарской области перед судом предстал 44-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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Убийство произошло в мае прошлого года. Обвиняемый повздорил с отцом своей жительницы и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки и шеи. Полученные травмы оказались смертельными и пострадавший скончался. Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.

Убийства

Суд

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