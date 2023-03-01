Общество 01 марта 2023, 14:22 Жителя Самарской области обвинили в ранении знакомого из пистолета

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В Самарской области перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в ранении 28-летнего мужчины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что повздорил со своим знакомым. По его словам, в ходе конфликта мужчина ранил его из пистолета.

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Полицейские задержали подозреваемого. Он заверил, что случайно ранил пострадавшего. Он извинился перед ним и выплатил в качестве компенсации 50 тысяч рублей. Его ждет скамья подсудимых.