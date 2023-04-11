Общество 11 апреля 2023, 08:32 Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене ФСБ: жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене Pxhere

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Мужчину с Сахалина задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по региону.

Представители силового ведомства заявили, что местный житель хотел отправиться на Украину «и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».

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Представители ФСБ добавили, что россиянин собирался ехать через территорию третьего государства. В его отношении завели уголовное дело по статье о госизмене. Он может получить до 20 лет лишения свободы.

ФСБ не раз с начала спецоперации на Украине заявляла о задержании жителей России, которые хотели отправиться в зону СВО и вступить в ряды ВСУ. Жителя Волгоградской области Евгения Никифорова за это приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.