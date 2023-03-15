15 марта 2023, 13:33
Жителя Ростовской области осудят по обвинению в ограблении
В Ростовской области перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в ограблении. Об этом сообщил «Царьград».
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Ограбление произошло в прошлом году. Согласно основной версии, пьяный мужчина пришел в супермаркет за двумя банками пива. У него не было денег, и на кассе он пригрозил сотруднице магазина предметом, похожим на пистолет, после чего скрылся. Позднее выяснилось, что этим предметом оказался игрушечный пистолет. Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрит Шахтинский городской суд.
Суд
Ограбления
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