Жителя Ростова-на-Дону ждет суд за продажу нелегальных таблеток

Полиция Ростова-на-Дону обвинила 34-летнего местного жителя в продаже незарегистрированных медицинских препаратов. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УСКР по региону.

Сайт по продаже лекарств был открыт у обвиняемого с июня 2022 года. За это время он успел реализовать более тысячи упаковок своей продукции на сумму в 100 тысяч рублей.

Во время обысков в доме у мужчины были обнаружены 4,2 тысячи таблеток, которые также не были зарегистрированы. По факту нелегального сбыта товара возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину.