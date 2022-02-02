Жителя Псковской области осудят за убийство знакомого

В Псковской области перед судом предстанет 25-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило FlashNord.

ИА Naton News написало, что убийство произошло осенью прошлого года. Мужчина повздорил со своим знакомым, который пришел к нему в гости. Во время ссоры он забил его кирпичом насмерть. Обвиняемый отвез труп в лес и спрятал на заболоченном участке.

За помощью к полицейским обратились родственники убитого. Правоохранители вышли на след подозреваемого и нашли тело. Возбуждено уголовное дело.