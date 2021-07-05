Жителя Приморья привлекут к ответственности за поджог ночного клуба

Инцидент произошел на улице Фрунзе в городе Артем Приморского края. По версии правоохранителей, местный житель подозревается в поджоге ночного клуба. Информация об этом появилась на сайте УМВД Приморского края.

Камеры видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города Артем, написала «Газета.ru».

В ходе допроса задержанный рассказал, что после того, как местные охранники не пустили его в клуб, между ними завязалась потасовка. После этого мужчина ушел, но вернулся спустя три часа вместе с автомобильной шиной. Он поджег ее и бросил под дверь здания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.