Жителя Прикамья осудили за травмирование двухлетней падчерицы

В Пермском крае перед судом предстал местный житель, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью маленькой падчерице. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ординского районного суда.

По данным информагентства, мужчину разозлил плач двухлетней девочки, и он кулаком ударил ее по лбу. В результате ребенок потерял сознание. Медики диагностировали девочке закрытую черепно-мозговую травму. Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.