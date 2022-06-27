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    27 июня 2022, 18:07

    Жителя Прикамья осудили за травмирование двухлетней падчерицы

    Артур Блянихов

    В Пермском крае перед судом предстал местный житель, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью маленькой падчерице. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ординского районного суда.

    По данным информагентства, мужчину разозлил плач двухлетней девочки, и он кулаком ударил ее по лбу. В результате ребенок потерял сознание. Медики диагностировали девочке закрытую черепно-мозговую травму. Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.