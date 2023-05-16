Общество 16 мая 2023, 23:41 Жителя Прикамья осудили за покушение на убийство

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В Пермском крае на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Обвиняемый одолжил денег своему знакомому по работе. Когда пришло время возвращать долг, последний перестал отвечать на звонки. Тогда мужчина пошел домой к должнику, взяв с собой топор. Хозяин открыл дверь, и пермяк замахнулся на него топором, но удар прошел мимо. Прибывшим соседям удалось обезвредить нападавшего. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.