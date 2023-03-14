14 марта 2023, 19:07
Жителя Прикамья осудили за нападение на двух человек
В Пермском крае под суд попал 33-летний местный житель, которого обвинили в нападении на двух девушек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
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Нападение произошло в мае прошлого года. Две девушки отдыхали на реке Бабка, когда обвиняемый напал на них с ножом. После нападения он уехал на велосипеде, а обе пострадавшие вернулись в дачный кооператив, где соседи взывали медиков и оказали им помощь. Суд приговорил мужчину к восьми годам и одну месяцу в колонию строгого режима.
Пермский край
Суд
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