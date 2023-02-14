Общество 14 февраля 2023, 15:19 Жителя Петербурга осудят по обвинению в денежной краже

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В Перми перед судом предстанет 22-летний житель Санкт-Петербурга, которого обвинили в краже денег. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

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По данным информагентства, молодой человек приехал в гости к своей знакомой. Узнав, что у ее бабушки есть на банковской карте большая сумма денег, он с помощью мобильника перевел себе 368 тысяч рублей и потратил их на свое усмотрение. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его поместили под административный арест.