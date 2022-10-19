Жителя Петербурга осудили за вымогательство | 360°

Общество 19 октября 2022, 23:15 Жителя Петербурга осудили за вымогательство

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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказался житель Колпино, которого обвинили в вымогательстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

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Преступление произошло в августе прошлого года. Мужчина заставил свою тетю отдать ему пять тысяч рублей, несколько раз ударив ее. Через пару месяцев он пришел к родственнице и снова потребовал денег. Она отдала ему требуемую сумму, но с условием, что больше не пустит его на порог. После этого обвиняемый закрутил задвижку двери плоскогубцами, отобрал у тети мобильник и попытался скотчем связать ей руки, но пострадавшей удалось вырваться. Следующие три года и семь месяцев осужденный проведет в колонии общего режима.