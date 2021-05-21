Жителя Пензы осудили за убийство знакомого

В Пензе на скамье подсудимых оказался 61-летний мужчина, которого обвинили в убийстве знакомого. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

По данным информагентства, осенью 2020 года между подсудимым и его знакомым произошла пьяная ссора. Он достал нож и прирезал собутыльника. Сняв с убитого резиновые сапоги, мужчина скрылся. В начале декабря труп обнаружили в реке Сура. Суд приговорил пензенца к девяти годам тюрьмы и обязал его выплатить отцу погибшего 500 тысяч рублей.