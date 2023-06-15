Общество 15 июня 2023, 21:58 Жителя Пензы обвинили в покушении на убийство

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В Пензенской области перед судом предстанет 41-летний местный житель, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

В декабре прошлого года обвиняемый распивал алкоголь вместе со знакомыми. В какой-то момент возник конфликт, закончившийся дракой. По версии следствия, в ходе потасовки мужчина несколько раз ударил кухонным ножом одного из своих собутыльников. Третий участник драки помешал нападавшему, поэтому никто не погиб. Уголовное дело передано в суд.