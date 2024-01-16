16 января 2024, 17:33
Жителя Пензенской области отправят под суд за спил двух сосен
В Пензенской области пройдет суд над местным жителем, который еще в октябре 2023 года без разрешения спилил две сосны на территории Кузнецко-Комаровского участкового лесничества. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Ущерб лесному фонду от незаконных действий мужчины составил 94 772 рубля. По словам обвиняемого, он хотел с помощью спиленных деревьев отремонтировать баню. Уголовное дело рассмотрят в Кузнецком районном суде.
Суд
Реклама
Реклама