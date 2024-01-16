Общество

16 января 2024, 17:33

Жителя Пензенской области отправят под суд за спил двух сосен

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В Пензенской области пройдет суд над местным жителем, который еще в октябре 2023 года без разрешения спилил две сосны на территории Кузнецко-Комаровского участкового лесничества. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ущерб лесному фонду от незаконных действий мужчины составил 94 772 рубля. По словам обвиняемого, он хотел с помощью спиленных деревьев отремонтировать баню. Уголовное дело рассмотрят в Кузнецком районном суде.

Суд

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