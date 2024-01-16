Жителя Пензенской области отправят под суд за спил двух сосен

В Пензенской области пройдет суд над местным жителем, который еще в октябре 2023 года без разрешения спилил две сосны на территории Кузнецко-Комаровского участкового лесничества. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.