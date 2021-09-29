Жителя Пензенской области отправили на принудительное лечение за убийство жены

В Пензенской области перед судом предстал местный житель, который забил свою жену до смерти. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в конце марта в селе Засечное. Подсудимый повздорил с женой после совместной попойки со знакомыми. На почве ревности он избил ее и лег спать. Утром выяснилось, что женщина скончалась от полученных травм.

Экспертиза установила, что в момент конфликта «психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими». По решению суда мужчину отправили на принудительное лечение.