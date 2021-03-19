Жителя Пензенской области осудят за убийство

В Пензенской области перед судом предстанет 49-летний мужчина, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным информагентства, убийство произошло в селе Сосновка в новогоднюю ночь. Обвиняемый повздорил с возлюбленной и попытался ее задушить. Женщина начала сопротивляться. Мужчина взял кухонный нож и воткнул его ей в спину. Полученное ранение оказалось смертельным.

«Об убийстве утром 1 января узнал родственник обвиняемого, придя к нему в гости, он же и сообщил в полицию о произошедшем», — уточнили в ведомстве.