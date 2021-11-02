Жителя Пензенской области осудят за кражу

В Пензенской области перед судом предстанет 41-летний житель Кузнецка, которого обвинили в краже денег. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве рассказали, что мужчина нашел банковскую карту в одном из магазинов и несколько раз расплатился ей. В общей сложности он потратил свыше двух тысяч рублей. Выяснилось, что карта принадлежит несовершеннолетнему. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.