Жителя Пензенской области осудили за вовлечение в совершение кражи

По данным информагентства, осенью прошлого года осужденный вместе с 14-летним подростком проник на территорию чужого хранилища и украл два куска пленки, которая покрывала заготовленное сено.

«В течение двух дней приятели перенесли похищенное в домовладение инициатора преступления. Ущерб потерпевшему составил около 1,1 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Обворованный односельчанин забрал заявление, поскольку ему возместили нанесенный ущерб. Однако суд приговорил молодого человека к одному году условно за вовлечение в совершение преступления.