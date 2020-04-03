Жителя Пензенской области осудили за вовлечение в совершение кражи
В Пензенской области осудили 19-летнего парня, который подговорил подростка украсть полиэтиленовую пленку у односельчанина. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным информагентства, осенью прошлого года осужденный вместе с 14-летним подростком проник на территорию чужого хранилища и украл два куска пленки, которая покрывала заготовленное сено.
«В течение двух дней приятели перенесли похищенное в домовладение инициатора преступления. Ущерб потерпевшему составил около 1,1 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Обворованный односельчанин забрал заявление, поскольку ему возместили нанесенный ущерб. Однако суд приговорил молодого человека к одному году условно за вовлечение в совершение преступления.