Жителя Пензенской области осудили за убийство собутыльника

По данным информагентства, мужчина сильно повздорил со знакомым во время совместной попойки в начале июля. Во время ссоры он схватился за нож и около 20 раз ударил им оппонента, после чего пошел домой. Труп пострадавшего нашла жена нападавшего. Она рассказала правоохранителям о случившемся. Следующие девять с половиной лет осужденный проведет в колонии строгого режима.