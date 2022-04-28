Жителя Пензенской области осудили за смерть брата

В Пензенской области перед судом предстал 56-летний местный житель, по вине которого умер его родной брат. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В октябре прошлого года между подсудимым и его братом возникла пьяная ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки мужчина стукнул родственника огнетушителем по голове. Тот упал и ударился о бетонную поверхность головой. Через несколько дней после госпитализации пострадавший скончался. Суд приговорил мужчину к году в колонии-поселении.