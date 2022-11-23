Общество 23 ноября 2022, 00:02 Жителя Пензенской области осудили за пьяную езду

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В Пензенской области перед судом предстал 45-летний местный житель, которого обвинили в вождении авто в нетрезвом виде. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В конце июля мужчина снова попался пьяным за рулем. Прибывший на место происшествия автоинспектор обнаружил его в кювете и отстранил от управления машиной.

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Суд обязал водителя отработать 400 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на два года. Кроме того, иномарку подсудимого Opel было решено конфисковать.

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