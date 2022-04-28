Жителя Пензенской области осудили за избиение отца

В Пензенской области перед судом предстал 49-летний местный житель, которого обвинил в избиении отца. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В январе прошлого года пьяный подсудимый повздорил с отцом и сильно избил его. Пострадавший попал в больницу и скончался через несколько дней. Экспертиза установила, что он умер не из-за телесных повреждений, полученных от сына. Мужчина страдал от серьезного заболевания и плохо передвигался. Суд приговорил обвиняемого к двум с половиной годам колонии общего режима.