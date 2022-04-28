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    28 апреля 2022, 13:23

    Жителя Пензенской области осудили за избиение отца

    Артур Блянихов

    В Пензенской области перед судом предстал 49-летний местный житель, которого обвинил в избиении отца. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    В январе прошлого года пьяный подсудимый повздорил с отцом и сильно избил его. Пострадавший попал в больницу и скончался через несколько дней. Экспертиза установила, что он умер не из-за телесных повреждений, полученных от сына. Мужчина страдал от серьезного заболевания и плохо передвигался. Суд приговорил обвиняемого к двум с половиной годам колонии общего режима.