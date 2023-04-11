Общество 11 апреля 2023, 18:36 Жителя Пензенской области обвинили в порче чужого имущества

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В Пензенской области перед судом предстанет 36-летний местный житель, которого обвинили в порче чужого имущества. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Минувшей зимой пьяный мужчина вместе с супругой возвращался домой и встретил незнакомца. Между ними вспыхнула ссора, после которой обвиняемый начал ломать забор на участке своего оппонента и кирпичную кладку его дома. Нанесенный ущерб превысил 65 тысяч рублей. Уголовное дело передано мировому судье.