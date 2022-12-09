09 декабря 2022, 14:51
Жителя Оренбургской области задержали за пьяную езду на машине
В Оренбургской области правоохранители задержали 30-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться на автомобиле от сотрудников ГИБДД. Об этом написал сайт 56orb.ru.
По сообщению пресс-службы УМВД России по Оренбургской области, мужчина, увидев полицейских, попытался скрыться от них. Причем такой случай с ним происходил и ранее.
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Нарушителя закона во время задержания попросили написать подписку о невыезде.
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