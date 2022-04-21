Жителя Новосибирской области, пытавшегося сбежать от полиции, арестовали на 5 суток
В Ордынском районе Новосибирской области полицейские задержали мужчину, который управлял автомобилем без водительских прав. Его арестовали на пять суток, написал «Царьград».
По информации правоохранителей, во время остановки автомобиля и просьбы предоставить документы сотрудникам дорожно-постовой службы, мужчина начал сильно нервничать. Затем он сел за руль и пытался сбежать от полиции, однако вскоре был задержан.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения. От медицинского освидетельствования он отказался.
Мужчину арестовали на пять суток, а также заявили, что могут завести на него уголовное дело за повторное управление автомобилем без водительских прав.