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    21 апреля 2022, 17:32

    Жителя Новосибирской области, пытавшегося сбежать от полиции, арестовали на 5 суток

    Оксана Лавнюженко

    В Ордынском районе Новосибирской области полицейские задержали мужчину, который управлял автомобилем без водительских прав. Его арестовали на пять суток, написал «Царьград».

    По информации правоохранителей, во время остановки автомобиля и просьбы предоставить документы сотрудникам дорожно-постовой службы, мужчина начал сильно нервничать. Затем он сел за руль и пытался сбежать от полиции, однако вскоре был задержан.

    Сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения. От медицинского освидетельствования он отказался.

    Мужчину арестовали на пять суток, а также заявили, что могут завести на него уголовное дело за повторное управление автомобилем без водительских прав.