Жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве

Убийство произошло в минувшую субботу. Пассажир такси показывал в окно неприличные жесты, чем разозлил водителя Mercedes, проезжавшего мимо. Он прижал машину к обочине, вышел из салона и до смерти забил мужчину, после чего скрылся. Его поймали на съемной квартире и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.