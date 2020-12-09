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    09 декабря 2020, 22:15

    Жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве

    Артур Блянихов

    В Новосибирске задержали 31-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве мужчины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    Убийство произошло в минувшую субботу. Пассажир такси показывал в окно неприличные жесты, чем разозлил водителя Mercedes, проезжавшего мимо. Он прижал машину к обочине, вышел из салона и до смерти забил мужчину, после чего скрылся. Его поймали на съемной квартире и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.