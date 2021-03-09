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    09 марта 2021, 10:19

    Жителя Новосибирска арестовали после жесткого убийства девушки

    Алена Макаренко

    Молодой человек, обвиняемый в убийстве 17-летней девушки в Дзержинском районе Новосибирска, взят под стражу. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ по региону.

    Жителя Новосибирска арестовали после жесткого убийства девушки

    На допросе молодой человек дал признательные показания. Он назвал мотив преступления — бытовой конфликт. В тот день местный житель разозлился и взял на кухне нож. Девушка изначально не заподозрила неладное. Подозреваемый нанес своей жертве не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых потерпевшая скончалась.

    После совершения преступления злоумышленник перевел с ее банковской карты на свою три тысячи рублей, забрал ноутбук и мобильный телефон девушки, позже он сдал гаджеты в ломбард.

    Местному жителю предъявлено обвинение по статье «Убийство». Правоохранители выезжали вместе с подозреваемым на место преступления, и молодой человек подтвердил свои слова, сказанные ранее. Он в деталях рассказал все обстоятельства того дня.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого под стражу.

    Тело девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружили 7 марта в ее квартире по улице Кошурникова. Сожитель девушки, 19-летний молодой человек, скрылся с места преступления. Он сразу же покинул территорию Новосибирской области. Однако полицейские оперативно установили его местонахождение — к тому времени молодой человек добрался до Кемерова. Там его и задержали, а затем доставили к следователю.