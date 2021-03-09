Жителя Новосибирска арестовали после жесткого убийства девушки

Молодой человек, обвиняемый в убийстве 17-летней девушки в Дзержинском районе Новосибирска, взят под стражу. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ по региону.

На допросе молодой человек дал признательные показания. Он назвал мотив преступления — бытовой конфликт. В тот день местный житель разозлился и взял на кухне нож. Девушка изначально не заподозрила неладное. Подозреваемый нанес своей жертве не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых потерпевшая скончалась.

После совершения преступления злоумышленник перевел с ее банковской карты на свою три тысячи рублей, забрал ноутбук и мобильный телефон девушки, позже он сдал гаджеты в ломбард.

Местному жителю предъявлено обвинение по статье «Убийство». Правоохранители выезжали вместе с подозреваемым на место преступления, и молодой человек подтвердил свои слова, сказанные ранее. Он в деталях рассказал все обстоятельства того дня.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого под стражу.

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружили 7 марта в ее квартире по улице Кошурникова. Сожитель девушки, 19-летний молодой человек, скрылся с места преступления. Он сразу же покинул территорию Новосибирской области. Однако полицейские оперативно установили его местонахождение — к тому времени молодой человек добрался до Кемерова. Там его и задержали, а затем доставили к следователю.