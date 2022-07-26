Жителя Ноябрьска накажут за незаконную вырубку деревьев

В Ноябрьске правоохранители завели уголовное дело на 49-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконной вырубке деревьев. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Сотрудники полиции установили, что во время работ по замене участка газопровода мужчина дал указание расчистить территорию, расположенную в лесном массиве. Гражданин воспользовался своим служебным положением, работая на руководящей должности в топливно-энергетическом предприятии.

Ущерб от вырубки леса составил более 250 тысяч рублей. По уголовной статье мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.