Жителя Нижневартовска задержали за нападение на врача после осмотра его жены-мусульманки

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело против мужчины, который напал на врача, осмотревшего его жену-мусульманку. Его подозревают в причинении травм медицинскому работнику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

СМИ писали, что врача-дерматовенеролога, попросившего женщину в хиджабе, которая пришла к нему на прием, показать живот, избил ее муж. Из-за религиозных убеждений пациентка сначала не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина, однако затем все же согласилась.

По данным телеканала N1 Нижневартовска, муж женщины, вошедший в кабинет, предъявил претензии специалисту из-за его действий. Происшествие было зафиксировано видеокамерой, установленной в кабинете.

В пресс-службе регионального главка МВД добавили, что нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.