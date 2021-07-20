Жителя Нижнего Тагила осудят за смертельное ДТП

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местный житель, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Авария произошла прошлой осенью у кинотеатра «Красногвардеец». В результате погибла женщина-пешеход. Отмечается, что мужчину лишили прав в 2019 году. Несмотря на это, он садился за руль и ездил по городу. В конце мая его снова задержали. Водитель оказался пьян. С него взяли подписку о невыезде. Он может провести за решеткой до 10 лет.