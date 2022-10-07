Жителя Нижнего Новгорода оштрафуют за незаконную ловлю щук и окуней | 360°

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Жителя Нижнего Новгорода оштрафуют за незаконную ловлю щук и окуней

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В Нижнем Новгороде полицейские задержали браконьера, который вылавливал щук и окуней с помощью сети длиной около 60 метров. Об этом написал newsnn.ru со ссылкой на сайт Московско-Окского ТУ Росрыболовства.

У мужчины изъяли 11 щук и три окуня. Ущерб от его действий составил примерно 10,9 тысячи рублей, добавили в ведомстве.

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Браконьеру может грозить штраф в размер 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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