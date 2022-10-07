Жителя Нижнего Новгорода оштрафуют за незаконную ловлю щук и окуней | 360°

Общество 07 октября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жителя Нижнего Новгорода оштрафуют за незаконную ловлю щук и окуней

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде полицейские задержали браконьера, который вылавливал щук и окуней с помощью сети длиной около 60 метров. Об этом написал newsnn.ru со ссылкой на сайт Московско-Окского ТУ Росрыболовства.

У мужчины изъяли 11 щук и три окуня. Ущерб от его действий составил примерно 10,9 тысячи рублей, добавили в ведомстве.

Реклама

Браконьеру может грозить штраф в размер 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Реклама

0 0 0 0 0 0